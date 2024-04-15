Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки — CNN

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль отложил проведение операции в городе Рафах на юге сектора Газа после атаки Ирана на израильские военные объекты. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Израиль сосредоточился на разработке ответа на иранскую атаку.