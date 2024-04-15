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НОВОСТИ

Галант заявил Остину, что у Израиля нет другого выбора, кроме как нанести удар по Ирану

21:20 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в воскресенье в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей еврейского государства нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, израильский министр заявил своему коллеге, что Израиль не может позволить Ирану запускать баллистические ракеты по своей территории, не принимать при этом ответные меры. Галант также подчеркнул, что еврейское государство не согласно с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии. В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Как отмечает портал, в субботу во время телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху американский президент Джо Байден заявил, что США не поддержат ответные меры еврейского государства в связи с ударом Ирана, которые могут привести к войне в регионе.

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