Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«16 апреля около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.