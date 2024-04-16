Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ
11:20 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«16 апреля около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
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