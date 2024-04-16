Кремль не комментирует тему переговоров о безопасности судоходства в Черном море

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не стал комментировать утверждения о переговорах с участием России, Турции и Украины по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

«Мне нечего сказать по этой теме. Действительно, у нас с нашими турецкими партнерами много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.