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ВС РФ сбили за сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты HARM

15:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow и две противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США», — говорится в сообщении.

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