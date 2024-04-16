Глава МЧС отметил, что людям в зоне паводка следует говорить правду, тогда они будет верить и слушать

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании по вопросам прохождения опасного периода в Курганской области призвал говорить правду людям, находящимся в зоне паводка.

«Лучшая хитрость — это честность. Если мы будем говорить с людьми честно, они нам будут верить и слушать, а значит, четко и внятно выполнять все то, что мы от них просим», — сказал министр.