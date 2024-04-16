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НОВОСТИ

Один из крупнейших авиахабов мира - аэропорт Дубая закрылся на прием рейсов из-за погодных условий

19:30 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий. Об этом сообщила компания-оператор аэропорта.

«В связи с исключительно неблагоприятными погодными условиями, которые в настоящее время наблюдаются в ОАЭ, Международный аэропорт Дубая (DXB) временно перенаправляет рейсы [в другие аэропорты], которые должны были прибыть вечером во вторник, 16 апреля, до улучшения метеорологической обстановки» — говорится в сообщении.

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