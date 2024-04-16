Боррель рассказал, почему Британия и США не могут сбивать ракеты над Украиной
21:05 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, поскольку на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти ракеты, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции.
«США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», — сказал Боррель.
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