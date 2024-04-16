Эрдоган надеется, что в вопросе визита Путина в Турцию скоро появится конкретика

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару, но дата пока не определена. Как сообщает телеканал NTV, об этом турецкий лидер сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — цитирует Эрдогана телеканал.