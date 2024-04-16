0
0
0
НОВОСТИ

Эрдоган надеется, что в вопросе визита Путина в Турцию скоро появится конкретика

22:35 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару, но дата пока не определена. Как сообщает телеканал NTV, об этом турецкий лидер сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — цитирует Эрдогана телеканал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 16.04.2024
США не могут сбивать ракеты над Украиной, потому что Америка не воюет с РФ – Белый дом
0
159
21:25 16.04.2024
При разгоне митинга в Тбилиси применен слезоточивый газ, пострадал оператор телеканала
0
186
21:15 16.04.2024
Митинг у входа в парламент Грузии спецназ МВД решил разогнать
0
205
21:05 16.04.2024
Боррель рассказал, почему Британия и США не могут сбивать ракеты над Украиной
0
242
20:15 16.04.2024
Доступ на сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy ограничены Роскомнадзором
0
261
19:30 16.04.2024
Один из крупнейших авиахабов мира - аэропорт Дубая закрылся на прием рейсов из-за погодных условий
0
321
18:35 16.04.2024
Глава МЧС отметил, что людям в зоне паводка следует говорить правду, тогда они будет верить и слушать
0
383
17:40 16.04.2024
ВС РФ уничтожили украинскую машину скорой с группой операторов дронов — Сальдо
0
438
17:12 16.04.2024
ЕС платит за импорт газа астрономическую цену, которая в 3-4 раза выше, чем в США и Китае - ЕК
0
472
17:00 16.04.2024
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,2% в 2024 году
0
405

Возврат к списку