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НОВОСТИ

Офицеры ВСУ рассказали, что линия обороны может рухнуть уже этим летом - Politico

10:20 17.04.2024 Источник: Lenta.ru

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что линия обороны может рухнуть предстоящим летом. Об этом они заявили Politico на условиях анонимности.

Отмечается, что это произойдет, когда обладающая большей численностью и готовностью Россия начнет наступление. Собеседники издания опасаются, что решимость ВСУ сопротивляться ослабнет, а моральных дух солдат будет подорван из-за острой нехватки припасов. «Запад не смог предложить то, что необходимо, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что от нее требуется», — говорится в статье.  "Лента.Ру"

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