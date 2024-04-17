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НОВОСТИ

Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

11:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.

Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ.

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