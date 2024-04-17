Новый глава командования «Юг» ВСУ готовится к обороне Николаева и Одессы — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти поставили задачу новому командующему оперативным командованием (ОК) «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадию Шаповалову готовить оборону в первую очередь Николаевской и Одесской областей, а не подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас Шаповалов стал главой командования „Юг“ ВСУ. Ему поставлена задача по выстраиванию и обеспечению качественной обороны Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской области, правобережная часть которой находится под контролем Киева», — сказал Рогов.

В оперативное командование «Юг» ВСУ входят пять областей Украины: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская. «Чтобы дойти до Николаева и Одессы, нужно освободить всю Херсонскую область. Возможно, это подготовка отхода с ее территории», — отметил Рогов.