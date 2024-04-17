Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 апреля текущего года около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сказали в ведомстве.