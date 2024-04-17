0
0
118
НОВОСТИ

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана

12:20 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 апреля текущего года около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 17.04.2024
Украина попросила у США гарантии безопасности не хуже израильских
0
8
12:32 17.04.2024
В Белоруссии приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ
0
91
12:05 17.04.2024
Подносова считает, что Верховный суд РФ должен находиться в Санкт-Петербурге
0
133
12:00 17.04.2024
Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в РФ
0
146
11:32 17.04.2024
Средства ПВО уничтожили беспилотник в Мордовии
0
203
11:20 17.04.2024
В России число подтопленных паводком домов превысило 16 тысяч
0
191
11:05 17.04.2024
Новый глава командования «Юг» ВСУ готовится к обороне Николаева и Одессы — Рогов
0
239
11:00 17.04.2024
Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ
0
222
10:32 17.04.2024
Зеленский превратится в узурпатора после 20 мая — Черновол
0
296
10:20 17.04.2024
Офицеры ВСУ рассказали, что линия обороны может рухнуть уже этим летом - Politico
0
307

Возврат к списку