Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Ростовской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются», — проинформировал он.