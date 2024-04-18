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Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Ростовской области

09:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются», — проинформировал он.

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