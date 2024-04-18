Трамп сможет стать посредником по Украине — спикер Палаты представителей США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний лидер Республиканской партии США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, являющийся однопартийцем Трампа.

«Считаю, что президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе», — сказал американский законодатель в эфире телекомпании CNN.