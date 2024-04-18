В ФРГ заявили о нежелательности участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское диппредставительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в мероприятиях по случаю 79-летия освобождения узников концлагерей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти», — сказала она.