Вызывающих беспокойство тенденций с домашним насилием в РФ нет — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы не фиксируют каких-либо вызывающих беспокойство показателей домашнего насилия в России. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Кремле статистика о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе с участием военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции.

Песков отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии МВД. «И среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — сказал представитель Кремля.