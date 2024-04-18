0
0
128
НОВОСТИ

Вызывающих беспокойство тенденций с домашним насилием в РФ нет — Песков

14:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы не фиксируют каких-либо вызывающих беспокойство показателей домашнего насилия в России. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Кремле статистика о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе с участием военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции.

Песков отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии МВД. «И среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
2693
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
2969
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
2589
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
2726
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
2693
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
2709
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
2672
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
2686
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
2629
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
2627

Возврат к списку