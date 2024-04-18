ВС РФ за сутки поразили пункт командования ВСУ «Север» и две установки С-300 — МО РФ
16:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетные войска РФ в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили пункт командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север», две пусковых установки ЗРС С-300 и склады боеприпасов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ „Север“, две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ „Донецк“, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — говорится в сообщении. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 126 районах.
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