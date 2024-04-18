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НОВОСТИ

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера

17:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины подали заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом сообщил глава Минобороны республики Луис Петри.

«Я вручил [заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ] письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал Петри на своей странице в соцсети Х.

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