Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины подали заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом сообщил глава Минобороны республики Луис Петри.

«Я вручил [заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ] письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал Петри на своей странице в соцсети Х.