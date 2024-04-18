Иран нанес удар по Израилю минимальными средствами — глава ВКС КСИР

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в ходе недавней массированной атаки по территории Израиля применил оружие старого образца и осуществил это минимальными средствами. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС республики) генерал-майор Амир Али Хаджизаде.

«Мы атаковали <…>, используя оружие старого образца, и минимальными средствами. На данном этапе мы не использовали ракеты „Хорремшехр“, „Саджил“, „Хейбар шекан“, „Хадж Касем“ и „Гиперзвук-2“ и минимальными силами преодолели всю мощь западных и израильских систем», — приводит его слова агентство Tasnim.