Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по Ирану — Fox News

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник. О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в исламской республике ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.

Средства противовоздушной обороны иранских вооруженных сил сбили три беспилотника в небе над Исфаханом. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Беспилотники были замечены над Исфаханом в пятницу примерно в 03:00 по местному времени (02:30 мск), говорится в сообщении. После этого система ПВО начала работать и «уничтожила их в небе».

Как утверждает агентство Tasnim, ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано.