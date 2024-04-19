Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по Ирану — Fox News
09:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник. О нанесении Израилем ракетного удара по объекту в исламской республике ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.
Средства противовоздушной обороны иранских вооруженных сил сбили три беспилотника в небе над Исфаханом. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.
Беспилотники были замечены над Исфаханом в пятницу примерно в 03:00 по местному времени (02:30 мск), говорится в сообщении. После этого система ПВО начала работать и «уничтожила их в небе».
Как утверждает агентство Tasnim, ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано.
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