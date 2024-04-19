В Саратовской области отменяют парад и салют на 9 мая
11:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парад и салют на 9 мая отменяются в 2024 году в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«Сегодня на заседании организационного комитета „Победа“ представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», — написал глава региона.
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