0
0
62
НОВОСТИ

В Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч

12:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов («Единая Россия») направил письма в ГИБДД и Минтранс с предложением ограничить максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах на уровне 5 км/ч. Копия писем, адресованных начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову и главе Минтранса Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС.

«Одним из способов снижения показателей аварийности, могло бы стать внесение изменений в правила дорожного движения РФ, которые ограничат максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в местах преимущественного движения пешеходов (пешеходных зонах, тротуарах и пешеходных дорожках) до 5 км/ч. Полагаю, что указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц», — говорится в документах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 19.04.2024
Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо
0
50
12:05 19.04.2024
Военная база под Исфаханом пострадала в результате атаки по Ирану — NYT
0
72
11:32 19.04.2024
Один член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, поиски еще одного продолжаются
0
209
11:30 19.04.2024
Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов с помощью «Госуслуг»
0
171
11:20 19.04.2024
Медведев не исключил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского
0
189
11:05 19.04.2024
ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы использовать интернет бесплатно — ЦКБР
0
201
11:02 19.04.2024
Сбербанк и СТК представили разработки в сфере безопасности на выставке Securika Moscow 2024
0
183
11:00 19.04.2024
В Саратовской области отменяют парад и салют на 9 мая
0
207
10:32 19.04.2024
S&P понизило рейтинг Израиля
0
229
10:20 19.04.2024
Цена нефти марки Brent на ICE росла почти на 4,5% — данные торгов
0
234

Возврат к списку