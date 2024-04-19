В Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч
12:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов («Единая Россия») направил письма в ГИБДД и Минтранс с предложением ограничить максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах на уровне 5 км/ч. Копия писем, адресованных начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову и главе Минтранса Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС.
«Одним из способов снижения показателей аварийности, могло бы стать внесение изменений в правила дорожного движения РФ, которые ограничат максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в местах преимущественного движения пешеходов (пешеходных зонах, тротуарах и пешеходных дорожках) до 5 км/ч. Полагаю, что указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц», — говорится в документах.
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