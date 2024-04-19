Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
12:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Гагарина награждена «за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России», говорится в документе.
17 апреля Елене Гагариной, дочери первого космонавта Юрия Гагарина, исполнилось 65 лет.
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