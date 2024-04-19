В 2023 году 75,3% записей к врачу совершено в дистанционном формате — Минздрав

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число записей на прием к врачу в 2023 году с помощью интернета или кол-центров составило 75,3% от общего числа. Об этом говорится в отчете, представленном на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках Дня национальных приоритетов «Продолжительная и здоровая жизнь» на Международной выставке-форуме «Россия».

«В 2023 году более 75% записей на прием к врачу совершено гражданами дистанционно, на госуслугах для пациентов стала доступной информация о назначенных врачом льготных рецептах», — говорится в отчете. Через портал «Госуслуг» записались 43 млн человек.