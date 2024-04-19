G7 намерена укреплять потенциал Украины в сфере ПВО — Reuters

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) намерены укреплять потенциал Украины в сфере ее противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на черновой вариант заявления глав внешнеполитических ведомств объединения.

«[Страны] полны решимости усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны, чтобы спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру», — приводит агентство выдержку из документа.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни 18 апреля сообщал, что в итоговом совместном заявлении министры сообщат, какими средствами ПВО можно снабдить Киев.