«Новые люди» объединились с Партией роста — решение съезда
14:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Новые люди» объединилась с Партией роста. Решение об этом было единогласно принято в ходе съезда «Новых людей» в Москве.
«Происходит объединение двух политических партий сегодня и сейчас мы за это проголосуем. Эта дата будет красной в учебниках истории будущего», — сказал в ходе съезда сопредседатель «Новых людей» Александр Даванков.
Затем участники съезда единогласно поддержали это решение.
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