«Новые люди» объединились с Партией роста — решение съезда

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Новые люди» объединилась с Партией роста. Решение об этом было единогласно принято в ходе съезда «Новых людей» в Москве.

«Происходит объединение двух политических партий сегодня и сейчас мы за это проголосуем. Эта дата будет красной в учебниках истории будущего», — сказал в ходе съезда сопредседатель «Новых людей» Александр Даванков.

Затем участники съезда единогласно поддержали это решение.