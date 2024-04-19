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«Новые люди» объединились с Партией роста — решение съезда

14:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Новые люди» объединилась с Партией роста. Решение об этом было единогласно принято в ходе съезда «Новых людей» в Москве.

«Происходит объединение двух политических партий сегодня и сейчас мы за это проголосуем. Эта дата будет красной в учебниках истории будущего», — сказал в ходе съезда сопредседатель «Новых людей» Александр Даванков.

Затем участники съезда единогласно поддержали это решение.

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