Страны G7 продолжат оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву — заявление

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) совместно с партнерами намерены продолжать оказывать военную, финансовую и политическую помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи на итальянском острове Капри.

«Вместе с международными партнерами мы намерены продолжать оказание Украине и ее народу военной, финансовой, политической, гуманитарной и экономической помощи, а также помощи в целях развития», — отмечается в документе.