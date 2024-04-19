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НОВОСТИ

Страны G7 продолжат оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву — заявление

15:12 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) совместно с партнерами намерены продолжать оказывать военную, финансовую и политическую помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи на итальянском острове Капри.

«Вместе с международными партнерами мы намерены продолжать оказание Украине и ее народу военной, финансовой, политической, гуманитарной и экономической помощи, а также помощи в целях развития», — отмечается в документе.

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