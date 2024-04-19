ВСУ на авдеевском направлении за неделю потеряли 2 170 военных и 7 танков
17:12 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на авдеевском направлении составили более 2 170 военнослужащих, 7 танков и 13 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2 170 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США», — сообщили там.
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