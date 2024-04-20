Температура воздуха в Москве может подняться до +21С в начале следующей недели - синоптики

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Москве в понедельник ожидается на уровне 19-21 градуса тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное повышение температуры уже будет в понедельник, действительно теплая погода. Прогнозируется кратковременный дождь, а температура будет плюс 19-21 градус, что выше нормы на 4 градуса», — сказал он.

Днем в субботу ожидается температура плюс 9-14 градусов, погода будет облачная, но с прояснениями, заметные осадки не прогнозируются. Кроме того, ночью и днем сохранится сильный ветер с порывами до 17-18 м/с, добавил он.