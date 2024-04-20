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Закон об иноагентах в Грузии пересмотрят, если страну примут в ЕС

13:50 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС пока не готов к членству Грузии в объединении, однако, если такое время настанет, то власти республики смогут пересмотреть закон об иноагентах. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать (закон об иноагентах — прим. ТАСС), пересмотреть его, переделать или принять новый», — сказал Гарибашвили журналистам.

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