На РФ смогут вернуться все без исключения сельскохозпредприятия Гагаузии - Гуцул

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что все предприятия автономии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в Россию.

«На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии», — написала Гуцул в своем телеграм-канале после встречи с гагаузской диаспорой Москвы и переговоров с Россельхознадзором.

По ее словам, возврат на российский рынок позволит создать в сельском хозяйстве региона тысячи рабочих мест. Ранее Гуцул сообщила, что получила соответствующее уведомление от Россельхознадзора.