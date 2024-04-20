На РФ смогут вернуться все без исключения сельскохозпредприятия Гагаузии - Гуцул
18:20 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что все предприятия автономии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в Россию.
«На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии», — написала Гуцул в своем телеграм-канале после встречи с гагаузской диаспорой Москвы и переговоров с Россельхознадзором.
По ее словам, возврат на российский рынок позволит создать в сельском хозяйстве региона тысячи рабочих мест. Ранее Гуцул сообщила, что получила соответствующее уведомление от Россельхознадзора.
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