0
0
0
НОВОСТИ

На РФ смогут вернуться все без исключения сельскохозпредприятия Гагаузии - Гуцул

18:20 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что все предприятия автономии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в Россию.

«На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии», — написала Гуцул в своем телеграм-канале после встречи с гагаузской диаспорой Москвы и переговоров с Россельхознадзором.

По ее словам, возврат на российский рынок позволит создать в сельском хозяйстве региона тысячи рабочих мест. Ранее Гуцул сообщила, что получила соответствующее уведомление от Россельхознадзора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 20.04.2024
Зеленскому пришлось признать усталость украинцев от конфликта с РФ
0
222
17:00 20.04.2024
Из-за аномальной для апреля жары в Башкирии возник лесной пожар
0
196
15:03 20.04.2024
Сбер почтил память воинов Великой Отечественной войны на мемориале в Щекутино
0
317
13:50 20.04.2024
Закон об иноагентах в Грузии пересмотрят, если страну примут в ЕС
0
430
13:40 20.04.2024
В воскресенье, 21 апреля, будет открыта первая статуя королевы Елизаветы II
0
343
11:10 20.04.2024
Безостановочный прием украинских беженцев вызывает критику в регионах ФРГ
0
602
10:44 20.04.2024
Ситуация в киберпространстве побуждает Китай к реорганизации армии - СМИ
0
553
09:45 20.04.2024
РФ наращивает поставки нефти в Китай и занимает первое место среди поставщиков этого сырья
0
628
09:20 20.04.2024
Температура воздуха в Москве может подняться до +21С в начале следующей недели - синоптики
0
506
09:00 20.04.2024
Средствами ПВО РФ за прошедшую ночь было уничтожено 50 украинских дронов - Минобороны
0
485

Возврат к списку