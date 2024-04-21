США могут увеличить число военных советников при своем посольстве в Киеве

09:00 Источник: Интерфакс

США рассматривают отправку в американское посольство в Киеве дополнительных военных советников, сообщил газете Politico официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

"На протяжении всего этого конфликта Минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве", - сказал Райдер.

По его словам, советники не будут задействованы в боевых действиях, а будут "консультировать и поддерживать украинскую власть и военных".

Управление "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии небоевого характера", пояснил представитель Пентагона.