Из резервного фонда Правительства РФ Белгородской области будут выделены деньги на поддержку бизнеса и жителей

09:15 Источник: Интерфакс

Белгородская область получит из резервного фонда Правительства РФ более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса и жителей региона, пострадавших от украинских атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера было опубликовано Постановление Российской Федерации (...) Принято решение о выделении более 2 млрд рублей (...) Эти деньги пойдут на единоразовые выплаты жителям пострадавших сел и городов. Эти выплаты пойдут на восстановление промышленных предприятий Шебекинского городского округа. Выплаты пойдут наиболее пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства Шебекинского и Грайворонского городских округов, города Белгорода", - сообщил глава региона на своей странице в "Вконтакте" в воскресенье.