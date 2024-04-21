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Депутат ЕП из Чехии за несколько дней до голосования предложил ограничить ввоз сельхоз продукции из Украины

09:30 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Европарламента (ЕП) Мартин Главачек, выдвинутый чешским политическим движением АНО (Акция недовольных граждан), выступил с поправками к действующему европейскому соглашению о свободной торговле с Украиной, препятствующими расширению доступа украинской сельхозпродукции на рынок ЕС. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров.

Также Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев. Депутат, входящий в ЕП в состав либеральной фракции Renew, выдвинул эти предложения за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, при котором, как предполагается, депутаты в ускоренной процедуре продлят действующее соглашение о свободной торговле с Украиной.

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