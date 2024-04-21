В Европе не хотят изымать российские активы, на чем настаивает Америка - WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, европейские должностные лица недовольны тем, что Вашингтон настаивает на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку подавляющее большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Старый Свет, отмечается в статье.