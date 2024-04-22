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НОВОСТИ

Украинская разведка предупредила граждан о тяжелой ситуации с середины мая

11:05 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трудный период ожидает Украину на фронте и во внутриполитической обстановке с середины мая. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время, — сказал он в интервью украинской службе Би-би-си. — Проблемы с середины мая будут».

По словам Буданова, это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике. «Это трудный период будет — середина мая, начало июня», — добавил он.

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