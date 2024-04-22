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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР

14:12 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

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