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НОВОСТИ

В Белгородском районе сбита одна воздушная цель на подлете к городу

18:40 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе сбили воздушную цель на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

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