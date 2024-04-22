В Белгородском районе сбита одна воздушная цель на подлете к городу
18:40 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе сбили воздушную цель на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
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