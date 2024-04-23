Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для граждан России — СМИ
11:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для граждан России, который вступит в силу с 1 мая. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на решение таиландского кабинета министров.
По ее данным, правительство согласилось с предложением МИД королевства об освобождении от получения виз владельцев российских паспортов, посещающих Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней.
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