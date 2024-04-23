В Армении граждане перекрыли трассу в Грузию, протестуя против делимитации границы с Баку
13:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа граждан перекрыла у озера Севан в Армении межгосударственную трассу Армения — Грузия и протестует против делимитации границы с Азербайджаном. Ситуацию с места событий транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.
В настоящее время в районе перекрытия наблюдается большое скопление машин в обе стороны, полиция пока не применят силу для разблокирования трассы.
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