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НОВОСТИ

В Армении граждане перекрыли трассу в Грузию, протестуя против делимитации границы с Баку

13:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа граждан перекрыла у озера Севан в Армении межгосударственную трассу Армения — Грузия и протестует против делимитации границы с Азербайджаном. Ситуацию с места событий транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

В настоящее время в районе перекрытия наблюдается большое скопление машин в обе стороны, полиция пока не применят силу для разблокирования трассы.

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