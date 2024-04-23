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Риски диверсий и терактов в РФ возросли, принимаемые меры недостаточны — Генпрокуратура

13:20 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски совершения диверсий и терактов в России возросли, принимаемые меры недостаточны. Об этом сообщил замгепрокурора РФ Анатолий Разинкин.

«Риски совершения диверсий и террористических актов существенно возросли. В прошлом году мы проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов, и нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере. Это говорит о том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — сказал он в Совете Федерации.

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