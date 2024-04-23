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НОВОСТИ

Большинство вооружений из нового пакета США помощи Киеву размещено в ФРГ и Польше — CNN

15:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину. Собеседник CNN добавил, что одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды.

Несмотря на то что Киев попытается как можно скорее доставить вооружения туда, где они требуются, Украина столкнется с «значительными логистическими проблемами», отмечает телеканал. Таким образом, Россия сохранит преимущество на поле боя, заключает CNN.

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