Собянин: Свыше 3 000 жителей Академического района получили жилье по реновации

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В Москве в Академическом районе более 3 000 участников программы реновации столичного жилого фонда уже смогли получить новые квартиры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в этом муниципалитете программа реновации выполняется «максимально быстрыми темпами». «В нее (в Академическом районе) включено 19 домов. Из 4,3 тыс. участников программы новые квартиры получили уже свыше 3 тыс. жителей района», – сообщил глава города.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, в жилом комплексе на Новочеремушкинской улице 577 квартир, это современное здание с высокотехнологичным оборудованием. «Установлена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками, - отметил Собянин. - На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг».

Кроме того, по словам мэра, сейчас в Академическом районе завершается возведение еще одной новостройки на улице Кедрова.