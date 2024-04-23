ВВП РФ будет расти на 2,3-2,4% в ближайшие три года — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста ВВП РФ в ближайшие три года составят 2,3-2,4% в год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3% или 2,4% в год. Это будет обеспечено увеличением внутреннего спроса», — сказал он.