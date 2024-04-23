Доходы россиян в 2024 году вырастут на 5,3% в реальном выражении — глава МЭР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития прогнозирует рост доходов населения России по итогам 2024 года на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании правительства.

«Потребительская активность является следствием роста доходов населения. В 2024 году денежные доходы увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном выражении», — сказал он.