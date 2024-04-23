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За четыре года число IT-преступлений в РФ, совершенных детьми, выросло в 74 раза

17:12 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети в России стали в 74 раза чаще совершать IT-преступлений за последние четыре года, сообщил на Форуме безопасного интернета представитель МВД РФ Артем Бабинцев.

«Что касается IT-преступлений, то за последние четыре года, по данным официальной статистики МВД, в 74 раза возросло число преступлений, совершенных лицами не достигшим 18 лет», — сказал он.

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