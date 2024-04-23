За четыре года число IT-преступлений в РФ, совершенных детьми, выросло в 74 раза

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети в России стали в 74 раза чаще совершать IT-преступлений за последние четыре года, сообщил на Форуме безопасного интернета представитель МВД РФ Артем Бабинцев.

«Что касается IT-преступлений, то за последние четыре года, по данным официальной статистики МВД, в 74 раза возросло число преступлений, совершенных лицами не достигшим 18 лет», — сказал он.