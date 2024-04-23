Истребители ВВС Британии будут размещены в Польше в следующем году - Сунак

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в следующем году разместит на территории Польши свои истребители Typhoon. Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

«Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьезно мы относимся к этому вопросу (обеспечения противовоздушной обороны в Польше — прим. ТАСС). Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства», — сказал Сунак. Его выступление транслировали британские телеканалы.