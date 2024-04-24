0
0
144
НОВОСТИ

Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейцам - Bloomberg

10:32 24.04.2024 Источник: Lenta.ru

Россия будет продавать газ Китаю на 28 процентов ниже цен, чем европейским потребителям, по крайней мере до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России.

Согласно нему, в текущем году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за одну тысячу кубометров по сравнению с 320,30 доллара за поставки на рынки Европы и Турции (процентная разница 19,76 процента). Также уточняется, что за 2023 год цена на газ составила 286,9 доллара для Китая и 461,3 доллара для европейских стран (разница — 37,81 процента).

В 2025 году цена газа для Китая и Европы, согласно прогнозу, составит 243,7 доллара и 320,1 доллара соответственно, в 2026-м — 233 доллара и 320 долларов, в 2027-м — 227,8 доллара и 315,4 доллара. Во всех случаях процентная разница не превышает 28 процентов.  "Лента.Ру"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 24.04.2024
Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+, сообщила посол в РФ
0
47
11:05 24.04.2024
В Харькове больше нет собственной генерации электричества — мэр
0
78
11:00 24.04.2024
За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы, заявил Путин
0
87
10:58 24.04.2024
Курорт Сбера «Мрия» признан лучшим курортным отелем по версии Russian Hospitality Awards
0
108
10:20 24.04.2024
В Буэнос-Айресе полмиллиона человек вышли протестовать против политики властей
0
170
10:08 24.04.2024
Центр робототехники Сбера принял участие в выставке EхpoElectronica
0
158
10:05 24.04.2024
США должны прекратить вооружать Тайвань — Госсовет КНР
0
175
10:00 24.04.2024
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки
0
199
09:32 24.04.2024
Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой
0
231
09:20 24.04.2024
ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке, сообщили в ДНР
0
241

Возврат к списку