Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейцам - Bloomberg

10:32 Источник: Lenta.ru

Россия будет продавать газ Китаю на 28 процентов ниже цен, чем европейским потребителям, по крайней мере до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России.

Согласно нему, в текущем году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за одну тысячу кубометров по сравнению с 320,30 доллара за поставки на рынки Европы и Турции (процентная разница 19,76 процента). Также уточняется, что за 2023 год цена на газ составила 286,9 доллара для Китая и 461,3 доллара для европейских стран (разница — 37,81 процента).

В 2025 году цена газа для Китая и Европы, согласно прогнозу, составит 243,7 доллара и 320,1 доллара соответственно, в 2026-м — 233 доллара и 320 долларов, в 2027-м — 227,8 доллара и 315,4 доллара. Во всех случаях процентная разница не превышает 28 процентов. "Лента.Ру"