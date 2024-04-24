Весь газ из РФ в Европу пойдет через Турцию, если Киев не продлит договор — компания TBNG

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция станет единственным транзитером российского газа в Европу, если Украина не захочет продлить соглашение о транзите с «Газпромом». Об этом газете Milliyet сообщил гендиректор турецкой нефтегазовой компании TBNG Синан Фурат.

«Действующее соглашение о транзите между „Газпромом“ и украинской компанией „Нафтогаз“ истекает в конце 2024 года. Примерно половина экспорта российского трубопроводного газа в Европу осуществлялась через Украину. Во второй половине прошлого года 48% поставок российского газа в Европу осуществлялось через эту систему, а 52% — по трубопроводу „Турецкий поток“. Украина дает понять, что не хочет продлевать этот контракт по политическим причинам. Если транзитное соглашение с Украиной не будет продлено, весь экспорт газа из РФ в Европу будет осуществляться через Турцию», — сказал он.